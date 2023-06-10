Документы получили девять подростков
В преддверии Дня России юным жителям Советского района Улан-Удэ вручили впервые паспорт гражданина Российской Федерации. Свой главный документ получили сегодня девять подростков.
- Сегодня для каждого из вас знаменательный день, вы получаете основной документ нашей большой и могучей страны. Этот документ даёт вам много прав, обязанностей и также требует от вас больших и правильных решений. Мы желаем вам по этому пути идти смело с высоко поднятой головой, - сказал первый заместитель руководителя администрации Советского района Олег Светозаров.
Также перед торжественной церемонией юные жители приняли участие в викторине, где ответили на вопросы об истории России, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Юным жителям Советского района Улан-Удэ выдали паспорта
Общество, Фото:
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