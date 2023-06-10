В Улан-Удэ сотрудники музея собрали мох для северных оленей













В пятницу, 9 июня, сотрудники Уголка живой природы Этнографического музея народов Забайкалья выехали в лес для сбора ягеля. Его ещё называют олений мох, так как он является важной частью питания северных оленей- Ягель обладает полезными лечебными свойствами и очень сильным ароматом и его даже используют в пищу. Например, в странах Скандинавии, мох добавляют в выпечку и готовят соусы, - отметили в Этномузее.Северные олени, единственные представители Живого уголка, которые питаются ягелем.