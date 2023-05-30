В Улан-Удэ нашли суровые песочницы без песка





















Представители регионального отделения Народного фронта проинспектировали три детские игровые зоны, которые появились в прошлом году в центре Улан-Удэ – на улице Профсоюзная, 33-40 и в 113 микрорайоне.Итоги проверки оказались неутешительными. На площадках во дворах домов есть следы вандализма. В песочницах почему-то не оказалось песка.Активист Народного фронта РБ Арина Цыретарова во время рейда запнулась о бугорок, который вообще не видно. Если приглядеться, становится заметно, что сама детская зона неровная. Резиновое покрытие повреждено, а оборудование нуждается в ремонте.Рядом находится ров с торчащей оттуда арматурой, причём сразу в нескольких местах. Это угрожает безопасности ребятишек. На уличных тренажёрах отсутствуют педали.Все замечания «фронтовики» уже направили в администрацию Улан-Удэ. Они призвали жителей бурятской столицы сообщать о недостатках на площадках в своих дворах и пообещали помочь с этим вопросом.