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В Улан-Удэ нашли суровые песочницы без песка

В Улан-Удэ нашли суровые песочницы без песка
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Новенькие детские площадки в столице Бурятии разваливаются на глазах

Представители регионального отделения Народного фронта проинспектировали три детские игровые зоны, которые появились в прошлом году в центре Улан-Удэ – на улице Профсоюзная, 33-40 и в 113 микрорайоне.

Итоги проверки оказались неутешительными. На площадках во дворах домов есть следы вандализма. В песочницах почему-то не оказалось песка.



Активист Народного фронта РБ Арина Цыретарова во время рейда запнулась о бугорок, который вообще не видно. Если приглядеться, становится заметно, что сама детская зона неровная. Резиновое покрытие повреждено, а оборудование нуждается в ремонте.

Рядом находится ров с торчащей оттуда арматурой, причём сразу в нескольких местах. Это угрожает безопасности ребятишек. На уличных тренажёрах отсутствуют педали.

Все замечания «фронтовики» уже направили в администрацию Улан-Удэ. Они призвали жителей бурятской столицы сообщать о недостатках на площадках в своих дворах и пообещали помочь с этим вопросом.



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