С уличного велотренажёра в райцентре в Бурятии стащили педаль



Этот инцидент произошёл в Мухоршибири. Неизвестные украли педаль от велотренажёра, стоящего на площадке для сдачи норм ГТО.



Пропажу обнаружили в минувшую среду, 24 мая. Педаль призвали вернуть на место. Её просят либо вновь установить на тренажёр, либо принести в местную спортшколу.



Судя по всему, подозрение пало на юных сельчан. «Уважаемые взрослые, поговорите со своими детьми», – обратились к родителям ребятишек в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».