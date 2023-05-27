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С уличного велотренажёра в райцентре в Бурятии стащили педаль

С уличного велотренажёра в райцентре в Бурятии стащили педаль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В краже заподозрили местную детвору

Этот инцидент произошёл в Мухоршибири. Неизвестные украли педаль от велотренажёра, стоящего на площадке для сдачи норм ГТО.

Пропажу обнаружили в минувшую среду, 24 мая. Педаль призвали вернуть на место. Её просят либо вновь установить на тренажёр, либо принести в местную спортшколу.
 
Судя по всему, подозрение пало на юных сельчан. «Уважаемые взрослые, поговорите со своими детьми», – обратились к родителям ребятишек в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

На прошлой неделе в Кяхте повредили памятник пограничникам под названием «Часовые границы». Собаке, являющейся частью композиции, отломили нос. Как выяснилось, это сделали маленькие местные жители. Их родители уже пообещали возместить ущерб.
кража тренажеры

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