Памятник пограничникам в Бурятии испортили дети

В МВД по Бурятии прокомментировали недавний инцидент в Кяхте. Накануне там повредили памятник пограничникам под названием «Часовые границы». Как выяснилось, это сделали маленькие местные жители. Их родители уже пообещали возместить ущерб.
О произошедшем в полицию сообщил подросток.
- Он рассказал, что пятилетние дети, играя, случайно повредили композицию «Часовые границы». Инспектор ПДН провёл с ними и их родителями профилактическую беседу. Законные представители несовершеннолетних обещали восстановить причинённый ущерб, – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», собаке, являющейся частью композиции, отломили нос. В августе 2022-го она лишилась уха, которое в итоге вернули на место.
Сама скульптура появилась в сентябре 2020-го в парке в посёлке Слобода – это на окраине граничащей с Монголией Кяхты. Изготавливали её в Москве. Композиция обошлась в 785 тысяч рублей. На открытии присутствовал глава республики Алексей Цыденов.