Памятник пограничникам в Бурятии испортили дети

Сама скульптура появилась в сентябре 2020-го в парке в посёлке Слобода – это на окраине граничащей с Монголией Кяхты. Изготавливали её в Москве. Композиция обошлась в 785 тысяч рублей. На открытии присутствовал глава республики Алексей Цыденов.

Читают сейчас