На Байкале в Бурятии отдохнут более 100 детей из ДНР







Летом 2022-го 50 юных жителей Старобешевского района ДНР вместе со сверстниками из Бурятии тоже побывали на берегах священного озера. Они 21 день – с 13 июля по 2 августа – провели в летнем лагере «Юность» в баргузинском селе Максимиха. Ребятишки также знакомились с культурой и обычаями республики, посетили популярные туристические места и несколько образовательных учреждений в Улан-Удэ.

Летом более сотни ребятишек из Старобешевского района ДНР, над которым в прошлом году взяла шефство Бурятия, отдохнут на Байкале. Об этом накануне сообщил ТАСС глава полномочного представительства Бурятии при президенте России в Москве Игорь Зураев.- Мы считаем, что Старобешевский район – 22-ой у нас в Бурятии (.). При поддержке правительства республики 100 детей в этом году будут отдыхать на Байкале, – цитирует Зураева издание.