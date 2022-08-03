Дети из ДНР возвращаются домой после отдыха в Бурятии

Ребята мечтают ещё хотя бы раз вернуться на берег Байкала
Сегодня, 3 августа, группа из 50 школьников, прибывшая в Бурятию из Старобешевского района Донецкой народной республики ради отдыха на Байкале отправилась домой. Дети в течение трёх недель знакомились с культурой и обычаями республики, а также посетили популярные туристические места и несколько образовательных учреждений в Улан-Удэ.
После отдыха в детском лагере «Юность», школьники побывали в Римпоче-багша центр в Улан-Удэ и познакомились с культурой и бытом старообрядцев в Тарбагатае. Для детей подготовили мастер-классы и подвижные игры, также перед ними выступил фольклорный ансамбль «Черпачок». Кроме того, ребятам показали красоты Бурятии в местности у горы Спящий лев.
Также они посетили техникум строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ. Ребят познакомили с миром рабочих профессий и провели мастер-классы в четырёх мастерских. Ещё они побывали в региональном центре «Асториум», где им показали лабораторный комплекс и провели мастер-классы по робототехнике, управлению квадрокоптерами и лепке из мастики. Помимо этого, они посмотрели в центре единоборств «Патриот» матчевую встречу между спортсменами Бурятии и ДНР по кикбоксингу и тайскому боксу.
Перед отъездом ребята поделились, что многие из них впервые путешествовали на самолёте и без родителей. Дети не боялись так далеко ехать, но некоторые опасения у школьников все же были.
- Я не знал, как ко мне будут относиться. Мы все-таки из ДНР – новенькие здесь. Но нас встретили очень даже приветливо, все к нам хорошо относились. Я ни капельки не жалею, что побывал здесь, - рассказал старшеклассник Максим из ДНР.
Все опасения исчезли в первые минуты, как только дети оказались в Бурятии. Ребят покорило гостеприимство жителей республики.
- Меня удивило то, как нас встречали: с национальной песней, танцами. Не везде тебе так искренне улыбаются и хорошо относятся. Лично для меня очень ценно, - объяснил десятиклассник из Донецка Константин.
За время смены в детском лагере «Юность» ребята завели новых друзей и надеются продолжить общение дальше. Школьники и педагоги из ДНР благодарны за тёплый приём. Дети поделились, что мечтают ещё хотя бы раз вернуться в Бурятию и на берег Байкала. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Дети из ДНР возвращаются домой после отдыха в Бурятии
Общество, Фото:
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