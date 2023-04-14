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Издевательствами над школьницей в Бурятии заинтересовалась детский омбудсмен

Издевательствами над школьницей в Бурятии заинтересовалась детский омбудсмен
Общество,  Фото:страница Натальи Ганькиной
Наталья Ганькина уже встретилась и поговорила с мамой девочки

К ситуации в одной из школ Джидинского района, где младшеклассницу травили другие дети, подключилась уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. Об этом она сама рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Детский омбудсмен встретилась с мамой девочки. Та поделилась, что конфликт между дочкой и одним из её одноклассников произошёл ещё несколько месяцев назад, в ноябре.

- Но он остался без должного внимания со стороны школы, – подчеркнула Ганькина. – Изучила все медицинские документы о состоянии здоровья ребёнка, обсудили с мамой текущее состояние девочки.

По мнению уполномоченного, нужно оценить воспитательную работу, которая проводится в учебном заведении, и качество контроля со стороны районного управления образования. Она уже обратилась по этому поводу в Минобрнауки РБ.

- Нуждается в правовой оценке и работа районных органов системы профилактики, обоснованность выводов их проверок и принятых решений. Соответствующее обращение и полученные от мамы документы направила в прокуратуру республики. Вопрос остаётся на контроле, – подчеркнула Наталья Ганькина.

Как сообщал «Байкал-Daily», прокуратура заинтересовалась этой историей после публикаций в соцсетях. В популярном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» написали, что ученица начальных классов в феврале начала возвращаться домой с синяками, но ничего не говорила и ни на кого не жаловалась. Вскрылось всё, когда девочку начало тошнить от еды. Её обследовали и диагностировали сотрясение мозга.

Физическую и психологическую реабилитацию ребёнок проходил месяц. Оказалось, что двое одноклассников периодически издевались над школьницей и избивали её. Она уже вернулась к учёбе, но перешла в другой класс.
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