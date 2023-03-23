Улан-удэнских школьников на весенних каникулах возьмут под контроль

Их будут выслеживать возле водоёмов и у железной дороги



В субботу, 25 марта, у всех школьников в Улан-Удэ начнутся весенние каникулы, которые продлятся 9 дней. Четвёртая четверть – последняя в этом учебном году – стартует 3 апреля, напомнили в комитете по образованию городской администрации.



Во время девятидневного отдыха детей возьмут под контроль. В столице Бурятии уже начались межведомственные рейды по профилактике несчастных случаев среди несовершеннолетних, которые проходят возле водоёмов и на объектах железнодорожного транспорта. В них принимают сотрудники КДН, представители поисково-спасательной службы, городского линейного отдела внутренних дел на транспорте и инспекторы ПДН УМВД по Улан-Удэ.



- Приближаются долгожданные для всех школьников весенние каникулы. В это время дети зачастую оказываются без присмотра взрослых. Это может привести к обстоятельствам, угрожающим их жизни и здоровью, – пояснила специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ Ольга Васильева. – Родители должны разъяснить ребёнку, как вести себя в различных бытовых ситуациях и предупредить его о возможных опасностях.



Накануне, 22 марта, проверяющие обследовали набережную Селенги, берег Уды со стороны Трубачеева и железнодорожные пути в районе улицы Трактовая. Жителей бурятской столицы, которые заметят детей в таких местах, просят не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщить об этом в службу 112.

