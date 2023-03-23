23 марта

22 марта

Популярное

Улан-удэнских школьников на весенних каникулах возьмут под контроль

Улан-удэнских школьников на весенних каникулах возьмут под контроль
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Их будут выслеживать возле водоёмов и у железной дороги

В субботу, 25 марта, у всех школьников в Улан-Удэ начнутся весенние каникулы, которые продлятся 9 дней. Четвёртая четверть – последняя в этом учебном году – стартует 3 апреля, напомнили в комитете по образованию городской администрации.

Во время девятидневного отдыха детей возьмут под контроль. В столице Бурятии уже начались межведомственные рейды по профилактике несчастных случаев среди несовершеннолетних, которые проходят возле водоёмов и на объектах железнодорожного транспорта. В них принимают сотрудники КДН, представители поисково-спасательной службы, городского линейного отдела внутренних дел на транспорте и инспекторы ПДН УМВД по Улан-Удэ. 

- Приближаются долгожданные для всех школьников весенние каникулы. В это время дети зачастую оказываются без присмотра взрослых. Это может привести к  обстоятельствам, угрожающим их жизни и здоровью, – пояснила специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ Ольга Васильева. – Родители должны разъяснить ребёнку, как вести себя в различных бытовых ситуациях и предупредить его о возможных опасностях.

Накануне, 22 марта, проверяющие обследовали набережную Селенги, берег Уды со стороны Трубачеева и железнодорожные пути в районе улицы Трактовая. Жителей бурятской столицы, которые заметят детей в таких местах, просят не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщить об этом в службу 112.
школьники дети канализация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнских школьников на весенних каникулах возьмут под контроль
Улан-удэнских школьников на весенних каникулах возьмут под контроль
Общество, 23.03.2023
Их будут выслеживать возле водоёмов и у железной дороги
У медколледжа в Улан-Удэ появится новый шестиэтажный корпус
У медколледжа в Улан-Удэ появится новый шестиэтажный корпус
Общество, 23.03.2023
Там разместятся столовая, библиотека и спортивный зал

В Улан-Удэ продолжается бесплатная стерилизация собак
В Улан-Удэ продолжается бесплатная стерилизация собак
Общество, 23.03.2023
Процедуру проводят только привитым от бешенства животным

В Бурятии посчитали диких кабанов
В Бурятии посчитали диких кабанов
Общество, 23.03.2023
Общая протяжённость маршрутов составила более 1000 км
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
Общество, 23.03.2023
В мероприятии участвовали около 30 осуждённых
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
Общество, 23.03.2023
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
Общество, 23.03.2023
Общественники обвинили городских чиновников в бездействии
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Общество, 23.03.2023
Сейчас там вовсю готовятся к масштабному переустройству сетей
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Общество, 23.03.2023

Теперь им запрещено курить в парка и на остановках

В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество, 23.03.2023
Отлавливать бродячих животных там будут весь день
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Общество, 23.03.2023
Мужчина решился на этот поступок после гибели односельчанина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^