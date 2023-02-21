В Бурятии открылась виртуальная выставка «Зима в Алтачейском заказнике»





В честь Белого месяца в Бурятии открылась виртуальная фотовыставка «Зима в Алтачейском заказнике». Об этом сообщили ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».Алтачейский заказник как первый региональный охотничий заказник Бурятии был организован в 1966 году. Значение этой территории через некоторое время стало неоспоримым, и в ноябре 1984 года Алтачейский заказник получил статус особо охраняемой природной территории федерального значения.Началом нового этапа в истории Алтачея по праву можно считать 3 марта 2011 года, когда задачи охраны заказника были переданы Федеральному государственному бюджетному учреждению «Байкальский государственный природный биосферный заповедник».Выбор места для создания старейшего заказника Бурятии не был случайным. Здесь, на западном склоне Заганского хребта, встречаются две природные зоны: лес и степь. Поэтому природа в этих местах исключительно разнообразна. На относительно небольшой территории обитают представители как таёжной, так и степной фауны.Невозможно переоценить роль Алтачейского заказника в сохранении и восстановлении численности охотничьих видов животных, особенно изюбря, косули и кабана. Копытные активно расселяются из заказника на сопредельные территории, обогащая фауну всего региона.- На плечах государственных инспекторов Байкальского заповедника, осуществляющих охрану заказника, лежит тяжёлый каждодневный труд. Это и обеспечение режима особой охраны заповедной территории, и решение задач по сохранению среды обитания и путей миграции животных, и проведение комплексных биотехнических мероприятий для зверей и птиц, - отметили в ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».Работа инспекторов трудна, а зачастую опасна.- Благодаря многолетнему режиму особой охраны территории, ежегодным работам по биотехнии, людям, которые трудятся здесь «не за страх, а за совесть» заказник успешно справляется со своими задачами, выполняет свою миссию. И результаты – вот они! По учётным данным, в Алтачейском заказнике самая высокая плотность копытных в Байкальском регионе, - сказал директор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Василий Сутула.Сегодня коллектив Байкальского заповедника делает всё возможное, чтобы создать условия для развития организованного, экологического туризма. Усилия направлены на то, чтобы, познавая природу, люди помогали её сохранению.- Начните своё путешествие в мир зимнего Алтачея, посетив нашу виртуальную выставку, - призывают сотрудники заповедника.