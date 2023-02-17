Алексей Цыденов подписал распоряжение о продлении пилотного проекта
Бурятия стала одним из первых пилотных регионов страны, в котором приступили к созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Новая система внедряется в рамках национального проекта «Демография» и дополняет традиционную систему соцобслуживания, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Об основных направлениях проекта рассказал в Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов:
- В 2023 году на 8 пилотных территориях республики продолжают работать службы с профессиональными сиделками, которые обслуживают более 200 пожилых граждан. Действуют пункты бесплатного проката технических средств реабилитации, развивается школа родственного ухода. В прошлом году её прошли около 300 человек;
- В Бурятии осуществляется проект по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг людям 65 лет и старше. Медико-социальным патронажем охвачено 129 человек;
- Реализуется в республике проект по доставке граждан старше 65 лет в медицинские организации для прохождения диспансеризации. За 2022 год доставлено 5,3 тыс. человек. Благодаря этому люди старшего возраста из отдалённых сел получили возможность своевременно пройти диспансеризацию. В 2023 году работа будет продолжена;
- В Улан-Удэ завершается строительство пансионата для пожилых нового типа стоимостью 1,2 млрд рублей – он готов уже на 83%. Открытие будет приурочено к 100-летию Республики Бурятия;
На решение целого ряда задач в рамках проекта долговременного ухода за пожилыми в 2022 году республике было выделено 78,2 млн. рублей. В этом году объем финансирования программы увеличен до 113,7 млн. рублей.
В Бурятии продолжат внедрять систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
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