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В Бурятии объявили конкурс по отбору работ на родном языке для их издания

В Бурятии объявили конкурс по отбору работ на родном языке для их издания
Общество, 
На конкурс принимаются стихотворения на бурятском языке, детская и взрослая проза, краеведческая литература

Министерство культуры Бурятии объявило конкурс по отбору работ для издания на бурятском языке под названием «Уран зохёолой юртэмсэ». Конкурс призван выявить лучшие новые произведения бурятской литературы и расширить издательскую деятельность на бурятском языке.

Конкурс будет проводиться по пяти номинациям:

- «Уран үгын шэди» (проза);
- «Жэгүүртэ үгэ» (поэзия);
- «Багашуулда» (издание для детей)
- «Заншалаа сахин һэргээе» (Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература);
- «Уран үгын оршуулга» (художественный перевод).


- В каждой номинации конкурса определяется один или несколько победителей. Объем конкурсного фонда составляет полтора миллиона рублей, на каждую номинацию выходит от 250 до 400 тысяч рублей. Шанс выиграть имеют уникальные, и общественно значимые проекты, у которых хорошо подготовлена смета, - говорится в положении.

Прием документов и регистрация заявок ведутся с 20 февраля по 20 марта 2023 года.

Участники конкурса подают заявку, два экземпляра рукописи в печатном виде, предварительную смету расходов на издание, включающую в себя редакционно-издательские и полиграфические расходы.

Заявки на конкурс принимаются по адресу: министерство культуры Республики Бурятия, ул. Ленина, 30. отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов, каб.307, тел./факс: 21-74-04. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте министерства культуры, раздел «Объявления». 
бурятский язык писатели

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