В Бурятии объявили конкурс по отбору работ на родном языке для их издания

На конкурс принимаются стихотворения на бурятском языке, детская и взрослая проза, краеведческая литература



Министерство культуры Бурятии объявило конкурс по отбору работ для издания на бурятском языке под названием «Уран зохёолой юртэмсэ». Конкурс призван выявить лучшие новые произведения бурятской литературы и расширить издательскую деятельность на бурятском языке.



Конкурс будет проводиться по пяти номинациям:



- «Уран үгын шэди» (проза);

- «Жэгүүртэ үгэ» (поэзия);

- «Багашуулда» (издание для детей)

- «Заншалаа сахин һэргээе» (Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература);

- «Уран үгын оршуулга» (художественный перевод).





- В каждой номинации конкурса определяется один или несколько победителей. Объем конкурсного фонда составляет полтора миллиона рублей, на каждую номинацию выходит от 250 до 400 тысяч рублей. Шанс выиграть имеют уникальные, и общественно значимые проекты, у которых хорошо подготовлена смета, - говорится в положении.



Прием документов и регистрация заявок ведутся с 20 февраля по 20 марта 2023 года.



Участники конкурса подают заявку, два экземпляра рукописи в печатном виде, предварительную смету расходов на издание, включающую в себя редакционно-издательские и полиграфические расходы.



Заявки на конкурс принимаются по адресу: министерство культуры Республики Бурятия, ул. Ленина, 30. отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов, каб.307, тел./факс: 21-74-04. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте министерства культуры, раздел «Объявления».

