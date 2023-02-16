Победители получат дипломы и денежные призы
С 25 по 26 февраля в Улан-Удэ пройдёт лично-командный турнир «Белый месяц» по игре в шатар среди землячеств этнической Бурятии. Соревнования состоятся в городском шахматном клубе.
Регистрацию и медицинский допуск участников проведут по месту проведения 25 февраля с 10:00 до 11:30. Командные заявки от землячеств принимаются до 11:30. Открытие турнира и начало первого тура запланированы на 12:00.
26 февраля соревнования стартуют в 10:00. Закрытие и награждение победителей пройдёт в 16:00.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шатар». Система проведения – швейцарская в 8 туров. Контроль времени: 10 минут на партию плюс 5 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Дипломами и денежными призами награждаются участники, занявшие призовые в соревновании среди мужчин, женщин, юношей, девушек и ветеранов. Также дипломами и денежными призами награждаются команды-призёры. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Возрастное ограничение:0+.
В Бурятии состоится турнир по шатару среди землячеств
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