На льду становые трещины, торосы, лёд всё время движется
Сотрудники МЧС России сообщили, что на Байкале сейчас сложная ледовая обстановка. На льду озера - торосы, становые трещины большой протяженности, постоянно движется лед с образованием открытых участков воды. Под снежными надувами и сугробами скрываются многочисленные промоины, трещины, нерпичьи лунки, сообщает Главное управление МЧС Иркутской области.
Инспекторские подразделения переведены на усиленный режим работы. По результатам обследования опасные места и трещины «обвешковываются», выставляются информационные, запрещающие знаки и аншлаги. Последние приходится регулярно обновлять из-за вандализма отдыхающих.
На озере Байкал от поселка Листвянка в сторону посёлка Большие Коты - становая трещина, торосы, трещины, толщина льда – до 50 сантиметров. На южном побережье озера - ледовый покров, присутствуют подвижки льда, трещины. На льду - частичный снежный покров, местами без снега. В Усть-Ангинском заливе толщина льда – 50-60 сантиметров, в районе Бугульдейки – 30-35 сантиметров.
В проливе Малое Море - становая трещина от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот - она расширяется в зависимости от погодных условий, местами достигая трех-четырех метров, лед - до 50 сантиметров. В районе Ольхонских ворот толщина льда не превышает 45 сантиметров.
Спасатели призывают туристов регистрировать в спасательных подразделениях маршруты, пролегающие вдоль озера, либо отказаться от пеших ледовых переходов.
Спасатели предупредили об осложнении ледовой обстановки на Байкале
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юбилей отпраздновала Надежда Соседова
Конкурс выиграла компания из Иркутска
Родители заявили, что на её уроках школьники мочатся прямо в штаны
На льду становые трещины, торосы, лёд всё время движется
Главный приз — путёвка в международный лагерь «Артек»
Праздник был учреждён в 1999 году
Ремонт планируется завершить в этом году
Он оставил улику посреди мусора
Активнее всего их возводят в Иволгинском и Тарбагатайском
Зрители смогут посмотреть спектакли «Дочь Байкала - Ангара» и «Поющая РепкЭ»
Представители «Тэнгэри» попросят о нём богов
На ремонт выделено почти 10 млн рублей
Они достались представителям улан-удэнских школ №7 и №38
Они намерены потратить на празднование до пяти тысяч рублей
Подписан соответствующий приказ