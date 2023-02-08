Спасатели предупредили об осложнении ледовой обстановки на Байкале

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На льду становые трещины, торосы, лёд всё время движется



Сотрудники МЧС России сообщили, что на Байкале сейчас сложная ледовая обстановка. На льду озера - торосы, становые трещины большой протяженности, постоянно движется лед с образованием открытых участков воды. Под снежными надувами и сугробами скрываются многочисленные промоины, трещины, нерпичьи лунки, сообщает Главное управление МЧС Иркутской области.



Инспекторские подразделения переведены на усиленный режим работы. По результатам обследования опасные места и трещины «обвешковываются», выставляются информационные, запрещающие знаки и аншлаги. Последние приходится регулярно обновлять из-за вандализма отдыхающих.



На озере Байкал от поселка Листвянка в сторону посёлка Большие Коты - становая трещина, торосы, трещины, толщина льда – до 50 сантиметров. На южном побережье озера - ледовый покров, присутствуют подвижки льда, трещины. На льду - частичный снежный покров, местами без снега. В Усть-Ангинском заливе толщина льда – 50-60 сантиметров, в районе Бугульдейки – 30-35 сантиметров.



В проливе Малое Море - становая трещина от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот - она расширяется в зависимости от погодных условий, местами достигая трех-четырех метров, лед - до 50 сантиметров. В районе Ольхонских ворот толщина льда не превышает 45 сантиметров.



Спасатели призывают туристов регистрировать в спасательных подразделениях маршруты, пролегающие вдоль озера, либо отказаться от пеших ледовых переходов.

