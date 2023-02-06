Торжественное открытие состоится 10 февраля в КДЦ «Рассвет»
2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. В столице Бурятии стартовали мероприятия, посвящённые данной тематике. Торжественное открытие Года педагога и наставника пройдёт уже 10 февраля в культурно-досуговом центре «Рассвет» (6+).
С февраля по ноябрь будет проведён марафон открытых уроков и занятий лучших учителей, классных руководителей и воспитателей. Также в этом месяце состоится III городской конкурс лучших учителей, реализующих дистанционное обучение «Мастер дистанта».
В марте и сентябре запланировано проведение акции «Веков связующая нить». В её рамках пройдут встречи с ветеранами педагогического труда, экскурсии и концертные программы в учреждениях – новостройках.
В течение года состоится городской конкурс творческих проектов, посвящённый Году педагога и наставника. Также в апреле проведут «Педагогическую весну». Будут организованы круглые столы, КВН и конкурс «Поём вместе!» среди подведомственных учреждений.
Кроме этого, намечено проведение традиционной августовской конференции педагогических работников. В сентябре пройдут челленджи в социальных сетях «Наш педагог». А в октябре состоится фестиваль педагогических инноваций.
На ноябрь запланированы научно-практическая конференция «История городского образования» и городские этапы конкурсов для учителей бурятского языка «Эрхим Багша» и «Эрхим Хумуужуулэгшэ». Также в этом месяце пройдёт научно-практическая конференция педагогов-учителей бурятского языка.
Закрытие Года педагога и наставника состоится в декабре, в театре оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ присоединится к Году педагога и наставника
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