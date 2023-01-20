В Забайкалье в крещенские купели окунулись более шести тысяч человек

Общество, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Крещенские купания прошли без происшествий



В ночь с 18 на 19 января в России традиционно отмечали Крещение Господне. Православные христиане погружались в ледяную воду специально подготовленных для этого купелей. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и федеральной противопожарной службы начали дежурить во всех местах купания ещё днём 18 января.



В местах наибольшего скопления купающихся сотрудники Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю установили тёплые зимние палатки, отдельно для мужчин и женщин. Купающиеся с большим удовольствием пили горячий чай из полевых кухонь, развёрнутых сотрудниками забайкальского спасательного ведомства.



- В этом году в забайкальских купелях искупались более шести тысяч человек. Несмотря на возросшее количество купающихся и их большое скопление в одном месте, крещенские купания прошли без происшествий, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.



В обеспечении безопасности граждан было задействовано 255 человек и 114 единиц техники, из них от МЧС 115 человек и 40 единиц техники.

