«Ходить по кромешной темноте крайне небезопасно», - переживают жители села
Жительница села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии возмутилась тем отсутствием уличного освещения. Когда же там заработают фонари, женщина поинтересовалась в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
- Уже неоднократно писала по поводу уличного освещения в селе Нижний Саянтуй, говорят - нет денег оплатить задолженность перед «Россети» или «Читаэнергосбыт». 1 декабря был срок уплаты всех налогов, я как добросовестный гражданин заплатила все налоги (думаю, я не одна такая), но света так и нет, на улице не лето, а зима. Уходишь на работу - темно, приходишь - темно, в конце концов ходить по кромешной темноте крайне небезопасно. Примите меры! – негодует сельчанка.
Глава Саянтуйского поселения Елена Тимофеева прокомментировала ситуацию. В первую очередь она поблагодарила женщину за своевременную уплату налогов, а также добавила, что не все жители села такие добросовестные.
- Часть долга была оплачена. Освещение будет подключено только после полного погашения задолженности. На сегодняшний день не все жители своевременно оплатили налоги. Убедительная просьба ко всем жителям отнестись серьёзно к вопросу об уплате налогов, - процитировали в «Тарбагатай-инфо. 24/7» Елену Тимофееву.
В Бурятии сельчане из-за долгов перед энергетиками ходят по тёмным улицам
Общество, Фото:
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