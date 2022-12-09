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В Бурятии сельчане из-за долгов перед энергетиками ходят по тёмным улицам

В Бурятии сельчане из-за долгов перед энергетиками ходят по тёмным улицам
Общество,  Фото:pixabay.com
«Ходить по кромешной темноте крайне небезопасно», - переживают жители села

Жительница села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии возмутилась тем отсутствием уличного освещения. Когда же там заработают фонари, женщина поинтересовалась в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

- Уже неоднократно писала по поводу уличного освещения в селе Нижний Саянтуй, говорят - нет денег оплатить задолженность перед «Россети» или «Читаэнергосбыт». 1 декабря был срок уплаты всех налогов, я как добросовестный гражданин заплатила все налоги (думаю, я не одна такая), но света так и нет, на улице не лето, а зима. Уходишь на работу - темно, приходишь - темно, в конце концов ходить по кромешной темноте крайне небезопасно. Примите меры! – негодует сельчанка.

Глава Саянтуйского поселения Елена Тимофеева прокомментировала ситуацию. В первую очередь она поблагодарила женщину за своевременную уплату налогов, а также добавила, что не все жители села такие добросовестные.

- Часть долга была оплачена. Освещение будет подключено только после полного погашения задолженности. На сегодняшний день не все жители своевременно оплатили налоги. Убедительная просьба ко всем жителям отнестись серьёзно к вопросу об уплате налогов, - процитировали в «Тарбагатай-инфо. 24/7» Елену Тимофееву.
уличное освещение

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