По количеству наград лидировали спортсмены из Иркутской области
В Чите разыграли кубок «Удоканской меди» по тайскому боксу. Соревнования собрали юниоров из 20 регионов. Впервые в нём приняли участие призёры первенства мира.
По итогам кубка общекомандное первое место и сертификат на 150000 рублей получили спортсмены из Иркутской области. Второе место и денежную премию в размере 100000 рублей завоевала команда Забайкальского края. На третьем с денежной премией в 50000 рублей – спортсмены из Бурятии.
Также были награждены спортсмены в личных зачётах. Всего более 100 спортсменов получили медали и грамоты за занятые призовые места. Особую награду получили за технику ведения Лилиана К. из Забайкальского края (в группе 16-17 лет), Арсений Ч. из Югры (в группе 14-15 лет), Артём Ч. из Амурской области (в группе 12-13 лет), Александр Х. из Бурятии (в группе 10-11 лет).
- В кубке «Удоканской меди» в основном приняли участие спортсмены с Дальнего Востока и Сибири, но в будущем мы ждём участников со всей страны, — отметил председатель федерации тайского бокса Забайкальского края Рустам Байраков.
Напомним, кубок «Удоканской меди» по тайскому боксу проходил в Чите с 26 по 30 октября. В нём соревновались почти 160 юниоров — девушек и юношей от 10 до 17 лет. Среди них — призёры первенств мира из Кемеровской, Иркутской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Бурятии, ХМАО — Югры. Об этом сообщает пресс-служба «Удоканской меди».
Тайбоксёры Бурятии стали третьими на кубке «Удоканской меди»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования выиграли команды Могойтуйского района
Победительница вышла в финал общероссийского конкурса
У Алексея Усынина остались трое детей
Команда БГУ стала лучшей в Восточной конференции
Бато Бадархаев выиграл «серебро» соревнований
Евгений Жербаев в очередной раз выиграл соревнования памяти Дмитрия Коркина
Волонтёры помогали им работой по хозяйству
Продукцию вернули в Россию для оформления сертификатов
Благодаря помощи ОНФ его удалось вернуть домой
На этом месте запретят разворот и установят пешеходный светофор
В МУП «Управление трамвая» прокомментировали ситуацию
Дети пишут письма и отправляют книги
Солдатам привезли всё необходимое, собранное неравнодушными земляками
Стоимость объекта составила миллиард рублей
С помощью камер будут следить и за животными, и за нарушителями