Тайбоксёры Бурятии стали третьими на кубке «Удоканской меди»

По количеству наград лидировали спортсмены из Иркутской области



В Чите разыграли кубок «Удоканской меди» по тайскому боксу. Соревнования собрали юниоров из 20 регионов. Впервые в нём приняли участие призёры первенства мира.



По итогам кубка общекомандное первое место и сертификат на 150000 рублей получили спортсмены из Иркутской области. Второе место и денежную премию в размере 100000 рублей завоевала команда Забайкальского края. На третьем с денежной премией в 50000 рублей – спортсмены из Бурятии.



Также были награждены спортсмены в личных зачётах. Всего более 100 спортсменов получили медали и грамоты за занятые призовые места. Особую награду получили за технику ведения Лилиана К. из Забайкальского края (в группе 16-17 лет), Арсений Ч. из Югры (в группе 14-15 лет), Артём Ч. из Амурской области (в группе 12-13 лет), Александр Х. из Бурятии (в группе 10-11 лет).



- В кубке «Удоканской меди» в основном приняли участие спортсмены с Дальнего Востока и Сибири, но в будущем мы ждём участников со всей страны, — отметил председатель федерации тайского бокса Забайкальского края Рустам Байраков.



Напомним, кубок «Удоканской меди» по тайскому боксу проходил в Чите с 26 по 30 октября. В нём соревновались почти 160 юниоров — девушек и юношей от 10 до 17 лет. Среди них — призёры первенств мира из Кемеровской, Иркутской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Бурятии, ХМАО — Югры. Об этом сообщает пресс-служба «Удоканской меди».



