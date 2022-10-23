Всё действие пройдёт на территории музея, в том числе и в тёплых помещениях
С 12 по 30 декабря Этнографический музей распахнёт свои двери для всех, кто ждёт встречи с настоящим чудом. «Главный герой - Белый кролик - отправится по сказочным тропам в «Кроличий замок», где живут настоящие пушистые кролики самого разного оттенка от лилового, шоколадного, кремового до серебристого и пестрого», - рассказали в музее.
Участники театрализованного представления встретят на сказочных тропках серого волка, сестричку-лисичку и случайно забредут к Бабе-Яге, которая так хочет изменить ход праздника и предстать в роле властительницы Зимы.
Им предстоит пройти испытания, чтобы спасти Новый год.
В завершение интерактивной программы детей ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
- Всё действие пройдёт на территории музея, в том числе и в тёплых помещениях, - отметили в учреждении.
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В Улан-Удэ Этномузей приглашает на новогоднее представление «Белый кролик»
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