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В Улан-Удэ Этномузей приглашает на новогоднее представление «Белый кролик»

В Улан-Удэ Этномузей приглашает на новогоднее представление «Белый кролик»
Общество,  Фото:pixabay.com
Всё действие пройдёт на территории музея, в том числе и в тёплых помещениях

С 12 по 30 декабря Этнографический музей распахнёт свои двери для всех, кто ждёт встречи с настоящим чудом. «Главный герой - Белый кролик - отправится по сказочным тропам в «Кроличий замок», где живут настоящие пушистые кролики самого разного оттенка от лилового, шоколадного, кремового до серебристого и пестрого», - рассказали в музее.

Участники театрализованного представления встретят на сказочных тропках серого волка, сестричку-лисичку и случайно забредут к Бабе-Яге, которая так хочет изменить ход праздника и предстать в роле властительницы Зимы.

Им предстоит пройти испытания, чтобы спасти Новый год.

В завершение интерактивной программы детей ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Всё действие пройдёт на территории музея, в том числе и в тёплых помещениях, - отметили в учреждении.

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