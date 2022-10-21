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Бурятский шахматист стал чемпионом России

Бурятский шахматист стал чемпионом России
Общество,  Фото:пресс-служба федерации шахмат России
Антон Шомоев к личному «серебру» добавил командное «золото»

В среду, 19 октября в городе Сочи завершились командные чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Оба турнира проходили по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15+10.

В мужском чемпионате участвовало 37 команд. Победу одержала команда «Южный Урал-1», представляющая Челябинскую область. За победителей выступал гроссмейстер из Бурятии Антон Шомоев. Спортсмены набрали 15 командных очков из 18 возможных и 23,5 – сумма личных. Об этом сообщает федерация шахмат России.

Напомним, ранее Антон Шомоев уже стал призёром чемпионата по быстрым шахматам у мужчин. В личном зачёте он выиграл «серебро».
шахматы Бурятия чемпионат России спорт

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