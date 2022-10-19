Шахматисты Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба федерации шахмат России

В личном зачёте «серебро» выиграл Антон Шомоев



В Сочи проходят личные и командные чемпионаты России по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин. В соревнованиях отличились спортсмены из Бурятии.



Среди 204 участников чемпионата по быстрым шахматам у мужчин в личном зачёте «серебро» выиграл Антон Шомоев. У него 8,5 очков из 11, его опередил только рейтинг-фаворит Владислав Артемьев из Татарстана, набравший 9,5 очков.



Жамсаран Цыдыпов в составе команды СШОР «Витязь» (г. Вологда) стал серебряным призёром командного чемпионата России по блицу. В этом же соревновании «бронза» у Эрдэма Хубукшанова в составе команды Новосибирской области. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.

