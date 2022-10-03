Бурятия заняла невысокое место в рейтинге по доступности ипотеки

Лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Бурятия заняла 68 место из 84-х в рейтинге по доступности покупки жилья в ипотеку.
Исследование предоставили агентство РИА Рейтинг. В основу положены данные Центробанка и Росстата – стоимость жилья в регионе, зарплаты и состав семьи. Размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью 60 м² при первоначальном взносе 30%. В качестве индикатора в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Для расчёта использованы данные за 2021 год.
Бурятия расположилась на 68-ом месте после Краснодарского края и перед Псковской областью. Согласно приведённым данным, только 25% семей в республике могут позволить себе купить типовую двухкомнатную квартиру в ипотеку. В 2020 году процент был чуть выше – 27%.
Лидирующую позицию по доступности жилья в ипотеку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе почти 77% семей могут позволить себе ипотечный займ стандартную «двушку». Вторую строчку рейтинга заняли жители Магаданской области. Там 63% жителей имеют возможность приобрести квартиру в ипотеку.
Стоит отметить, что только у первых двух мест есть значительное преимущество в процентах. В Ленинградской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Ненецкого автономного округа, занимающих третье, четвёртое и пятые места соответственно, чуть более 50% семей могут приобрести себе квартиру.
Как показали результаты рейтинга, наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку открыты либо для регионов со значительной долей семей, имеющих высокую зарплату у работающих, либо для регионов с невысокими ценами на жилье.
- Лидерство северных регионов закономерно: высокие зарплаты и большой объем жилого фонда определяют относительно невысокие цены на недвижимость. Ленинградская область может похвастаться очень высокими темпами строительства, что приводит к хорошим результатам в части доступности жилья, - сообщили эксперты РИА Рейтинг.
В конце рейтинга оказались Карачаево-Черкесская Республика (13,5%), Республика Крым (13,1%), Кабардино-Балкарская Республика (11%), Республика Тыва (10,4%), Республика Дагестан (9,2%), Чеченская Республика (9,1%) и Республика Ингушетия (7,1%).
- Регионы из конца списка, представленные в основном национальными республиками, характеризуются традиционно большим средним составом семей в них, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также невысоким уровнем официальных зарплат, - сообщают эксперты.
Несмотря на это, исследователи отмечают, что в среднем на каждого жителя России за последние 20 месяцев было построено порядка 1,1 квадратного метра жилой недвижимости, что, по мнению составителей рейтинга, является хорошим результатом по мировым и историческим меркам.
- Ипотечное кредитование в России в 2021 году показало значительный рост, который обусловлен в основном поддержкой со стороны государства разнообразными льготными программами. По итогам прошедшего года было выдано 1,9 миллиона новых ипотечных кредитов, против 1,8 миллиона в 2020 году и 1,3 миллиона в 2019 году. Таким образом, число кредитов ощутимо выросло и стало новым абсолютным рекордом, - добавили эксперты.
Что касается прогнозов, то по мнению аналитиков, в 2022 и 2023 годах можно рассчитывать на продолжение роста рынка ипотек, однако, скорее всего, ставки сильно снижаться не будут.
В среднесрочной перспективе можно ожидать, что доступность будет быстрее расти в регионах из нижней части рейтинга. При этом во многих богатых регионах-лидерах предложение будет следовать за спросом, и цены на недвижимость будут съедать и рост зарплат, и улучшение условий по ипотеке, заключают эксперты.
Бурятия заняла невысокое место в рейтинге по доступности ипотеки
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