Врач-ординатор из Венесуэлы провёл в Улан-Удэ утреннюю зарядку





Манзано Ириза Алонсо Хосе из Венесуэлы поступил на медицинский факультет «Лечебная физкультура и спортивная медицина» Бурятского государственного университета. С сентября проходит ординатуру в врачебно-физкультурном диспансере.Несмотря на погодные условия, в чаше Центрального стадиона для сотрудников учреждения он провёл утреннюю зарядку в стиле «терапия-танцы».- Своим танцем он зарядил всех хорошим настроением на весь рабочий день, - отмечают участники.Такие зарядки проходят в плановом режиме уже три месяца, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.