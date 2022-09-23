Врач-ординатор из Венесуэлы провёл в Улан-Удэ утреннюю зарядку

Такие зарядки проходят уже три месяца
Манзано Ириза Алонсо Хосе из Венесуэлы поступил на медицинский факультет «Лечебная физкультура и спортивная медицина» Бурятского государственного университета. С сентября проходит ординатуру в врачебно-физкультурном диспансере.
Несмотря на погодные условия, в чаше Центрального стадиона для сотрудников учреждения он провёл утреннюю зарядку в стиле «терапия-танцы».
- Своим танцем он зарядил всех хорошим настроением на весь рабочий день, - отмечают участники.
Такие зарядки проходят в плановом режиме уже три месяца, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
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