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В Бурятии собираются построить ещё три дома для детей-сирот

В Бурятии собираются построить ещё три дома для детей-сирот
Общество,  Фото:pixabay.com
Проект проходит государственную экспертизу

В этом году в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах Бурятии планируется начать строительство трёх многоквартирных домов для детей-сирот. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу.

Проектом предусмотрено, что два жилых дома будут построены в селе Мухоршибирь на улице Новая и один – в селе Тарбагатай на улице Омулёвая. Общая площадь каждого дома, состоящего из 36 квартир – 1789 кв. м, в том числе площадь квартир – 1180 кв. м.

В доме предполагается два подъезда, три этажа, на каждом из которых по 12 однокомнатных квартир. Площадь квартиры составит от 29 до 33 кв. метров. Проектом предусмотрена сдача домов с отделкой «под ключ», с установкой санитарно-технического оборудования и электропечей.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, на прилегающей территории запроектированы освещение, автостоянка, игровые зоны для детей, зоны для отдыха и занятия физкультурой.

- При условии открытия бюджетного финансирования строительство домов для детей-сирот начнётся в конце 2022 года с плановым завершением до конца 2023 года, - отметили в Ипотечной корпорации Бурятии.
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