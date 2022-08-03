Воздух прогреется до +28
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град.
Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +18,+23.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём +26,+28.
В Улан-Удэ сегодня жаркая погода
Общество, Фото:
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