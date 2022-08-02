Традиционно бывалые и молодые десантники собрались у «Чёрного тюльпана». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Сегодня, 2 августа, в России отмечается 92-я годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск. В этот день отслужившие службу десантники встречаются, поют песни, гуляют по городу в тельняшках, размахивая флагами.
В Улан-Удэ бывалые и молодые десантники традиционно собираются у памятника «Чёрный тюльпан», чтобы почтить память павших воинов. Многие из них сегодня пришли с жёнами и детьми.
Кроме того, цветы у памятника возложили пенсионерки. Возможно, они родственники умерших военнослужащих.
При встрече бойцы крепко обнимались, у многих на глаза наворачивались слёзы. Бывшие сослуживцы долго беседовали, вспоминая истории из своей военной службы.
День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа, согласно изданному 31 мая 2006 года указу президента России в честь признания заслуг этих специалистов в вопросах обеспечения обороны и безопасности перед Родиной.
2 августа 1930 года в рамках учений Московского военного округа под Воронежем впервые состоялось полноценное десантирование на парашютах 12-ти десантников для выполнения боевой задачи.
В Улан-Удэ отмечают 92-ю годовщину ВДВ
Общество, Фото:
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