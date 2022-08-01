Мероприятие состоится на берегу Байкала
В Северобайкальске приглашают всех жителей и гостей города на празднование Дня железнодорожника. Он пройдёт 6 августа на поляне «Сурхарбана» с 10:00.
В программе праздника: награждение лучших работников, выступление городских творческих коллективов, а также конкурс «Многонациональная культура» среди подразделений Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги. Также планируется уличная торговля.
Будет организовано движение пассажирского общественного транспорта. Движение платного автобуса будет осуществляться 6 августа в период с 10:00 до 18:00 от городской библиотеки до поляны массового отдыха горожан на берегу озера Байкал по мере наполняемости, сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
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В Северобайкальске отметят День железнодорожника
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