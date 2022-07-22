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Футболисты «Читы» дважды одержали победу над «Бурятией»

Футболисты «Читы» дважды одержали победу над «Бурятией»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Забайкалье сыграли матчи юношеской футбольной лиги

В краевом центре Забайкалья, на стадионе «Локомотив» 20 июля прошёл матч XIII тура юношеской футбольной лиги среди участников 2006 и 2007 годов рождения. Юные читинские футболисты сыграли с командой «Бурятия» из города Улан-Удэ.

- В матче межу командами 2007 года рождения победу одержали футболисты из клуба «Чита» со счётом 2:0. На 17 минуте Антон К. уже забил первый гол, а Александр Л. укрепил разрыв в счёте на 71 минуте. Во второй игре команд 2006 года сильнее также оказались читинские футболисты со счётом 2:1. Голами отличились Эрдэм Б. и Богдан Т., - отметил директор футбольного клуба «Чита» Алексей Тихоньких.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, в регионе продолжится финансирование детского, юношеского и молодёжного футбола. Футбольная команда «Чита-М» продолжит участвовать в соревнованиях. Кроме того, сохранятся коллективы игроков 2005, 2008 и 2009 годов рождения.
Чита Бурятия Улан-Удэ футбол спорт соревнования

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