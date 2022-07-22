В Забайкалье сыграли матчи юношеской футбольной лиги
В краевом центре Забайкалья, на стадионе «Локомотив» 20 июля прошёл матч XIII тура юношеской футбольной лиги среди участников 2006 и 2007 годов рождения. Юные читинские футболисты сыграли с командой «Бурятия» из города Улан-Удэ.
- В матче межу командами 2007 года рождения победу одержали футболисты из клуба «Чита» со счётом 2:0. На 17 минуте Антон К. уже забил первый гол, а Александр Л. укрепил разрыв в счёте на 71 минуте. Во второй игре команд 2006 года сильнее также оказались читинские футболисты со счётом 2:1. Голами отличились Эрдэм Б. и Богдан Т., - отметил директор футбольного клуба «Чита» Алексей Тихоньких.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, в регионе продолжится финансирование детского, юношеского и молодёжного футбола. Футбольная команда «Чита-М» продолжит участвовать в соревнованиях. Кроме того, сохранятся коллективы игроков 2005, 2008 и 2009 годов рождения.
Футболисты «Читы» дважды одержали победу над «Бурятией»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вход на мероприятие свободный
В Кызыле проведут всероссийские соревнования по вольной борьбе
В Забайкалье сыграли матчи юношеской футбольной лиги
Первое мероприятие жители и гости города увидят уже завтра
Награждение проводил уроженец Тувы Сергей Шойгу
Во втором дивизионе выиграли игроки «Улан-Удэ Сити»
В Агинском представят документы периода революций 1917 года и Гражданской войны
Ученица из Усть-Илимска принимает участие в экспедиции по Северному Ледовитому океану
Из республиканского бюджета на эти цели было выделено почти 60 млн рублей
«Семья года-2022» проживает в Дульдургинском районе
Боханцы выиграли номинацию всероссийского конкурса
В Заиграевском районе поздравления принимала Мария Гончарова
На церемонии награждения выпускники получили нагрудные значки
Высота горы составляет более 7000 метров
В посёлке стартовали первые мероприятия фестиваля