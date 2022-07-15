Призовой фонд соревнований составит более одного миллиона рублей
7 августа в Агинском Бурятском округе в очередной, шестнадцатый раз пройдёт открытый чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» – «Большой приз Алханая». Турнир у подножия священного Алханая будет посвящён 85-летию со дня образования округа.
В этом году увеличен призовой фонд «Большого приза Алханая»: он составит более одного миллиона рублей. Абсолютный чемпион среди мужчин получит 200 тысяч рублей, а занявший второе место – 100 тысяч рублей. Среди юношей – 30 тысяч и 15 тысяч соответственно.
Среди юношей схватки пройдут в 5 весовых категориях: до 45 кг, до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг и свыше 75 кг. Мужчины покажут своё мастерство в весе: до 63 кг, до 75 кг, до 92 кг и свыше 92 кг.
6 августа состоится заезд участников. 7 августа с 8:00 до 9:30 будут проведены мандатная комиссия и взвешивание. Спортсмены, опоздавшие на взвешивание, к соревнованиям не допускаются. В 9:30 пройдёт заседание судейской коллегии совместно с представителями команд.
В 10:00 начнутся соревнования среди юношей. В 14:00 состоится церемония открытия, также стартуют соревнования среди мужчин. Церемония закрытия, награждение победителей и призёров запланировано на 18:00.
По окончании основных соревнований проводятся отдельные абсолютные первенства среди юношей и среди мужчин.
Соревнования пройдут по правилам бурятской борьбы «Барилдаан». Каждый участник должен иметь своего «заhуул» – секунданта в национальной одежде. Обязательная форма одежды участника: головной убор – «буряад малгай», «шуудаг», пояс, мягкая обувь – «гутал». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Возрастное ограничение 6+
Бурятские борцы разыграют «Большой приз Алханая»
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