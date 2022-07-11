Свой брак семья Штайнбрехер зарегистрировала в 1972 году
8 июля В Закаменском районе Бурятии «золотую свадьбу» отпраздновала семья Владимира Андреевича и Валентины Григорьевны Штайнбрехер. В районном доме культуры юбиляров поздравили представители местного совета ветеранов, отделов управления ПФР и социальной защиты населения.
Познакомились супруги в 1969 году. Валентина Григорьевна приехала из Читинской области по направлению в аптеку села Баянгол, а Владимир Андреевич приехал на побывку из армии. 27 января 1972 года они заключили брак в селе Баянгол.
Владимир Андреевич проработал на ТЭЦ 33 года старшим машинистом турбины. После работал в ЖКО, сыграл важную роль в строительстве моста через речку Мылинка. Валентина Григорьевна работала до закрытия аптеки в 1990-м году, после ушла в детский дом-интернат.
Вместе воспитали 3 сыновей, всем дали образование. Есть 5 внуков, 1 правнучка.
В 2004 году супруги уехали в Германию, обосновались там, но затосковали по родине и спустя 9 месяцев вернулись в село Баянгол. По сей день юбиляры ведут активный образ жизни, занимаются домашним хозяйством, участвуют в жизни села, помогают растить внуков, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В районе Бурятии чета отпраздновала «золотую свадьбу»
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