На набережной Ангарска появится птица счастья

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Размах крыльев арт-объекта – более двух метров



Птицу счастья установят на набережной Ангарска. Авторами работы стали Виктор и Павел Сливка. Виктор Сливка – известный в России и за рубежом мастер кузнечного дела. Павел Сливка – кузнец в пятом поколении, продолжатель династии, работает с отцом.



В прошлом году к юбилею города ангарские кузнецы изготовили подкову и крылья, композиции украшают набережную. В этот раз они сделали птицу счастья. Как рассказал Павел Сливка, размах крыльев – более двух метров. Фигура готова к покраске. Этим летом птицу разместят на набережной в 95 квартале.



Напомним, участие в изготовлении арт-объекта принимали ангарчане, которые в день города ковали листочки, ими будет украшено гнездо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

