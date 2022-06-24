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На набережной Ангарска появится птица счастья

На набережной Ангарска появится птица счастья
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Размах крыльев арт-объекта – более двух метров

Птицу счастья установят на набережной Ангарска. Авторами работы стали Виктор и Павел Сливка. Виктор Сливка – известный в России и за рубежом мастер кузнечного дела. Павел Сливка – кузнец в пятом поколении, продолжатель династии, работает с отцом.

В прошлом году к юбилею города ангарские кузнецы изготовили подкову и крылья, композиции украшают набережную. В этот раз они сделали птицу счастья. Как рассказал Павел Сливка, размах крыльев – более двух метров. Фигура готова к покраске. Этим летом птицу разместят на набережной в 95 квартале.

Напомним, участие в изготовлении арт-объекта принимали ангарчане, которые в день города ковали листочки, ими будет украшено гнездо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Ангарск арт-объект скульптура

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