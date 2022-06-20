Народная артистка Бурятии спела «Ягоду-малинку» в оперном варианте

Народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова спела «Ягоду-малинку» популярного певца Хабиба в оперном варианте. Небольшой отрывок песни артистка опубликовала на своей странице в соцсети перед празднованием Дня города. Видео она записала во время процедуры маникюра.
- Мы готовимся ко Дню города, а скорее всего к приезду Хабиба. Я приготовила песню, - сказала Ольга Жигмитова. – В общем, Хабиб, жди. До скорой встречи.
Подписчики оперной исполнительницы остались в восторге от подобной вариации незамысловатой песни: «Ольга, вы шикарная!», «Класс!», «Оля, обожаю тебя», «Олечка, ты шикарна! Голос - золото высочайшей пробы!».
Как сообщал «Байкал-Daily», Хабиб выступал на концерте в честь Дня города в субботу, 18 июня, на площади Советов. Послушать популярного певца собрались тысячи людей. Площадь была переполнена, так что временами возникала давка. Выступление Хабиба продлилось 40 минут, при этом свой хит «Ягода-малинка» он исполнил трижды.