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В Улан-Удэ оштрафовали загрязняющую воздух организацию

В Улан-Удэ оштрафовали загрязняющую воздух организацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Директор коммерческой организации привлечён к административной ответственности

Прокуратура Советского района Улан-Удэ совместно с Бурприроднадзором выявила нарушение закона в сфере охраны атмосферного воздуха в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Организация для отопления офисного здания использует угольную котельную, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. Газоочистное оборудование на угольной котельной отсутствует. Кроме того, общество не направляло в контролирующий орган заявку о постановке на государственный учёт объекта, негативно воздействующего на атмосферный воздух.

В отношении директора организации возбуждены административные дела по статьям «Нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов», «Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Виновника оштрафовали на шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

прокуратура

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