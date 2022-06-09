Местами кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июня по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 17 м/с. Температура днём +14,+19, местами +21,+26.
В Улан-Удэ днём кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +15,+17.
В Бурятии до +26 градусов
Общество, Фото:
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