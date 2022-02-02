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Фотоархив: Как в Улан-Удэ праздновали Сагаалган с 2007 по 2019 год

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Раз уж в этом году торжеств в честь Сагаалгана нет, предлагаем вспомнить, как его праздновали в разные годы

Сегодня, 2 февраля, жители Бурятии празднуют Сагаалган – наступление нового года по лунному календарю. На фоне взрывного роста заболеваемости коронавирусом все торжества отменили.

В прежние годы торжественное открытие праздника традиционно начиналось на площади Советов. Там были не только поздравления официальных лиц и концертная программа, но и обряды зажжения священного очага и подношение Духу Огня белой пищи. Ежегодно в гости к Белому Старцу приезжали самые различные Деды Морозы из разных стран, а также регионов России. Так, с Сагаалганом жителей Бурятии поздравляли удмуртский Тол Бабай, Святой Василис из Греции, Корбобо из Узбекистана, монгольский Увлин Увгун, Святой Микулаш из Чехии, Царь Обезьяна из китайского города Хух-Хото, Йоулупукки из Лапландии и многие другие.

На главной площади города проходили турниры по национальным видам спорта, а также фестиваль национальных традиций «Буузын Баяр».

В день Сагаалгана масштабные торжества устраивали также в ФСК. Там проходили мастер-классы, ярмарки, презентации национальных бурятских костюмов, игры, викторины, большая концертная программа.

В Сагаалган многие улан-удэнцы также отправлялись в Этнографический музей, где готовили свою праздничную программу.

Многие годы на Театральной площади проводили Глобальный ёхор. В большой круг массово становились не только улан-удэнцы, но и жители многих других регионов и стран. К сожалению, традиция всемирного флешмоба уже в последние годы сошла на нет.

Ещё на прошлой неделе были надежды на то, что Сагаалган в Улан-Удэ отметят, хоть и в усечённом виде. Известно было, что в помещениях мероприятий точно не будет. Но на площади Советов, то есть на открытом воздухе и с соблюдением всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором, возможность рассматривалась. Впрочем, 27 января оперштаб принял окончательное решение об отмене концерта в честь Белого месяца.

Ранее главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев призывал ограничить традиционные походы по гостям в дни Сагаалгана.

- Этот праздник объединяет всех нас – по традиции мы навещаем родственников, собираемся семьями за большим праздничным столом. Но в настоящее время у нас в республике наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация, стремительно растёт число заболевших COVID-19. Поэтому я прошу каждого из нас осознать всю серьёзность складывающейся ситуации и позаботиться о себе и своих близких. Ради сохранения здоровья сейчас не стоит рисковать – нужно минимизировать контакты, максимально ограничить посещение родственников и приём гостей дома, - говорил Ханхареев.
хронограф Улан-Удэ история Улан-Удэ Сагаалган

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