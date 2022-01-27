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Главный санврач Бурятии просит не принимать гостей дома в Сагаалган

Главный санврач Бурятии просит не принимать гостей дома в Сагаалган
Общество, 
Жителей Бурятии призывают отказаться от посещения дацанов

Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев выпустил очередное обращение к жителям, на этот раз в связи с приближением Сагаалгана. Наступление нового года по лунному календарю начнут праздновать 2 февраля.

- Дорогие земляки! Приближается добрый и светлый народный праздник – Сагаалха! Этот праздник объединяет всех нас – по традиции мы навещаем родственников, собираемся семьями за большим праздничным столом. Но в настоящее время у нас в республике наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация, стремительно растет число заболевших COVID-19. Поэтому я прошу каждого из нас осознать всю серьёзность складывающейся ситуации и позаботиться о себе и своих близких. Ради сохранения здоровья сейчас не стоит рисковать – нужно минимизировать контакты, максимально ограничить посещение родственников и приём гостей дома, - призвал Сергей Ханхареев.

В преддверии Сагаалгана многие жители Буряии посещают дацаны, молебны. Главный санврач по республики просит воздержаться от посещения мест массового скопления людей. «Тем более трансляцию хуралов можно будет посмотреть и в прямом эфире», - подчеркнул Ханхареев.

- Кроме того, необходимо строго соблюдать все простые, но очень важные правила: носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию. Но самое главное - сейчас нужно своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться для того, чтобы защититься от COVID-19. Мы надеемся на ваше понимание в этой непростой ситуации. С наступающим праздником Белого месяца! Всем доброго здоровья и благополучия! Сагаан hараар! Сагаалганаар! – заключил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в последние дни заболеваемость коронавирусом, на фоне прихода омикрон-штамма, бьёт рекорды. 25 января впервые с начала пандемии зафиксировали более 600 новых заражённых.

Сагаалган коронавирус Роспотребнадзор профилактика

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