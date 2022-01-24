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Открытие Сагаалгана в Улан-Удэ готовятся провести в усечённом формате

Открытие Сагаалгана в Улан-Удэ готовятся провести в усечённом формате
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Не исключено, что его и вовсе могут отменить

В столице Бурятии торжественное открытие общегородского праздника Сагаалган-2022 планируется провести 2 февраля в 12:00 на площади Советов (0+). Праздник пройдёт с учетом всех требований Роспотребнадзора, однако, не исключено, что мероприятие может быть отменено в связи с эпидемиологической̆ обстановкой̆, сообщает администрация Улан-Удэ.

- Проведение праздника планируется на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. Всё действо займёт не более 30 минут. До 2 февраля остается больше одной̆ недели и, если эпидобстановка того потребует, то и мероприятие на улице может быть отменено. В любом случае мы пока готовимся. Все мероприятия в помещениях рекомендовано провести в дистанционном формате, - пояснил консультант комитета по культуре администрации города Андрей Имедеев.

Как сообщает «Байкал Daily», в Бурятии ввели новые ограничения из-за рекордного роста COVID-19. Обучение в школах Улан-Удэ и ряда населённых пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение. Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23 часов. Приняты и другие ограничительные меры. 
Сагаалган коронавирус профилактика

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