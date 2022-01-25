В районе Бурятии отремонтируют четыре участка дорог

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Капитальный ремонт проведут на трассе Турунтаево – Халзаново



В этом году в Прибайкальском районе Бурятии планируется привести в нормативное состояние более 3,3 км дорожного полотна на четырёх участках.



Так, уже проведены торги на капитальный ремонт автомобильной дороги Турунтаево – Халзаново, протяжённость которой – 1790 м, дороги по улице Мелиораторов в селе Халзаново протяжённостью 547 м, дороги по улице Новая в Татаурово – 433 м и дороги по улице Соц. Городок в Таловке – 526 м. Стоимость строительно-монтажных работ составит 86 млн рублей.



- В наш адрес постоянно поступали жалобы от населения, что дороги разбиты, ямы в некоторых местах, асфальта вообще нет. На станции Таловка мы ремонтируем подъезд к амбулатории, а делая ремонт дороги Турунтаево – Халзаново выполняем требования к перевозке детей, — пояснил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.



Напомним, в 2021 году по нацпроекту в Прибайкальском районе Бурятии привели в нормативное состояние более 3,8 км дорожного полотна. Стоимость выполненных работ составила более 71 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

