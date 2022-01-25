Капитальный ремонт проведут на трассе Турунтаево – Халзаново
В этом году в Прибайкальском районе Бурятии планируется привести в нормативное состояние более 3,3 км дорожного полотна на четырёх участках.
Так, уже проведены торги на капитальный ремонт автомобильной дороги Турунтаево – Халзаново, протяжённость которой – 1790 м, дороги по улице Мелиораторов в селе Халзаново протяжённостью 547 м, дороги по улице Новая в Татаурово – 433 м и дороги по улице Соц. Городок в Таловке – 526 м. Стоимость строительно-монтажных работ составит 86 млн рублей.
- В наш адрес постоянно поступали жалобы от населения, что дороги разбиты, ямы в некоторых местах, асфальта вообще нет. На станции Таловка мы ремонтируем подъезд к амбулатории, а делая ремонт дороги Турунтаево – Халзаново выполняем требования к перевозке детей, — пояснил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.
Напомним, в 2021 году по нацпроекту в Прибайкальском районе Бурятии привели в нормативное состояние более 3,8 км дорожного полотна. Стоимость выполненных работ составила более 71 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В районе Бурятии отремонтируют четыре участка дорог
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Капитальный ремонт проведут на трассе Турунтаево – Халзаново
Спортсменка завоевала две золотые и три серебряные награды
Завершилась сезонная транспортная изоляция Баргузинского заповедника
Он выступал за Московскую область
Соревнования по греко-римской борьбе по спорту глухих прошли во Владимире
В школах Улан-Удэ проходит акция «Блокадный хлеб»
Их рекомендовано перевести в онлайн-формат
Мужская команда республики стала второй
«На чаше весов - беззащитный мирный человек или беззащитная агрессивная собака», - отмечает Татьяна Думнова
Дачникам предложили на лето брать собак из приютов
Отмена концерта расстроила комиков
О желании пройти обучение заявили 123 школьника республики
Номер предназначен для обращения пациентов с COVID-19 и ОРВИ
Зверёк не побоялся близко подойти к человеку
Девушка упала на землю на глазах патруля