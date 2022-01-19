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В Бурятии выберут рукописи для книгоиздания

В Бурятии выберут рукописи для книгоиздания
Общество,  Фото:pixabay.com
Объявлен конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы

В Бурятии стартовал конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы. Мероприятие проводится в целях поддержки и развития книгоиздания в республике.

Согласно положению на конкурс представляются рукописи произведений, претендующих на издание, в номинациях: «Историко-краеведческая литература», «Литература Бурятии», «Культура и искусство Республики Бурятия» и «Издания для детей и юношества».

Для организации проведения конкурса создан экспертный совет. Проведение экспертизы заявок на получение результатов и принятие по ним решений осуществляются советом с привлечением специалистов в области издательского дела, литературных критиков.

Оценивать работы будут по следующим критериям: соответствие проекта целям и условиям конкурса, уникальный характер проекта, общественная значимость проекта и обоснованность запрашиваемых средств.

Приём заявок на участие в конкурсе проводится до 18 февраля в отделе музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов министерства культуры РБ. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия литература книги конкурс

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