В Бурятии выберут рукописи для книгоиздания

Объявлен конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы



В Бурятии стартовал конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы. Мероприятие проводится в целях поддержки и развития книгоиздания в республике.



Согласно положению на конкурс представляются рукописи произведений, претендующих на издание, в номинациях: «Историко-краеведческая литература», «Литература Бурятии», «Культура и искусство Республики Бурятия» и «Издания для детей и юношества».



Для организации проведения конкурса создан экспертный совет. Проведение экспертизы заявок на получение результатов и принятие по ним решений осуществляются советом с привлечением специалистов в области издательского дела, литературных критиков.



Оценивать работы будут по следующим критериям: соответствие проекта целям и условиям конкурса, уникальный характер проекта, общественная значимость проекта и обоснованность запрашиваемых средств.



Приём заявок на участие в конкурсе проводится до 18 февраля в отделе музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов министерства культуры РБ. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте министерства, сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 16+

