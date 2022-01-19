Объявлен конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы
В Бурятии стартовал конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы. Мероприятие проводится в целях поддержки и развития книгоиздания в республике.
Согласно положению на конкурс представляются рукописи произведений, претендующих на издание, в номинациях: «Историко-краеведческая литература», «Литература Бурятии», «Культура и искусство Республики Бурятия» и «Издания для детей и юношества».
Для организации проведения конкурса создан экспертный совет. Проведение экспертизы заявок на получение результатов и принятие по ним решений осуществляются советом с привлечением специалистов в области издательского дела, литературных критиков.
Оценивать работы будут по следующим критериям: соответствие проекта целям и условиям конкурса, уникальный характер проекта, общественная значимость проекта и обоснованность запрашиваемых средств.
Приём заявок на участие в конкурсе проводится до 18 февраля в отделе музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов министерства культуры РБ. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте министерства, сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии выберут рукописи для книгоиздания
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие проведут в дистанционном формате
Дополнительные средства из областного бюджета также будут направлены на отлов животных
Объявлен конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы
Новые тренировочные костюмы рассчитаны на весенний и осенний периоды
От фестиваля архитекторов – до гонки на длинные дистанции
Ими стали девочка Людмила и мальчик Макар
В центре спортивной подготовки рассказали о спортивных мероприятиях этого года
Руководителей предприятий просят принять особые меры, учитывая высокую заразность омикрон-штамма
На утверждённой эмблеме изображён застывший во льду ганжир
Поздравления с юбилеем принимала жительница села Нижний Саянтуй
Первые матчи футбольного турнира прошли 16 января
В этом году праздник прошёл без традиционных купаний
Здесь спортсмены проведут финальную подготовку к Олимпиаде в Пекине
Систему QR-кодов в Бурятии и другие ограничения продлили до 1 апреля
Теперь малыш обрёл новую маму