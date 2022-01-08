Широко применялись новейшие средства связи и управления
Более 550 тактических задач выполнили военнослужащие в течение 2021 учебного года в соединениях общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
На полигонах «Бурдуны», «Дивизионный», «Сосновый Бор» с мотострелковыми и специальными подразделениями проведено более трёх тысячи занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских орудий «Мста-С» танков Т-72Б3, БТР-80.
- При выполнении поставленных задач широко применялись новейшие средства связи и управления (новые командно-штабные машины, мобильные станции спутниковой связи), специальные средства разведки, современное стрелковое оружие, вооружение и военная техника, - отмечают представители Восточного военного округа.
Проводились практические занятия по вождению боевых машин. Около половины занятий прошли ночью или в условиях ограниченной видимости.
В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями и средствами ПВО при ведении общевойскового боя и выполнению специальных задач.
Основные усилия командования были направлены на совершенствование боевой выучки личного состава, привитие навыков владения современным вооружением и военной техникой.
За год военные в Бурятии выполнили более 550 тактических задач
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