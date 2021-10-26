Пожилые иркутянки едва не стали жертвами мошенников

Бабушки «спасали» внуков, передавая деньги аферистам



Несколько дней назад в полицию обратился сотрудник сервиса заказа такси, заметивший подозрительный вызов. Пожилая женщина передала водителю свёрток с вещами. При этом ранее полицейские через средства массовой информации сообщали об участившихся в регионе случаях обмана, в которых пенсионеры через таксистов отправляли мошенникам похожим способом сумки с наличными. Обманутые бабушки и дедушки считали, что помогают родственникам, попавшим в беду.



Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и их коллеги из городского управления полиции пресекли передачу посылки и задержали 22-летнего студента одного из вузов областного центра, забиравшего свёрток. В пакете находились 200 тысяч рублей, завёрнутые в постельное белье.



Полицейские убедили задержанного сотрудничать и при его активной помощи в течение нескольких часов пресекли ещё два похожих факта хищения 700 и 100 тысяч рублей. Выяснилось, что деньги отправили жительницы областного центра в возрасте 84, 88 и 92 лет. Каждой из них на стационарные и сотовые телефоны звонили аферисты, которые представлялись близкими, совершившими ДТП, а также должностными лицами, просившими крупную сумму для якобы лечения пострадавших и улаживания проблем. Женщины выносили деньги и передавали их ничего не подозревавшим водителям.



- В настоящее время по указанным фактам следователями возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сыщики устанавливают иных участников противоправной деятельности. Изъятые деньги после проведения необходимых следственных действий будут возвращены пострадавшим, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

