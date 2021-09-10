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В районе Бурятии поздравили двух ветеранов тыла

В районе Бурятии поздравили двух ветеранов тыла
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В Мухоршибирском районе юбилеи отметили две долгожительницы

В Бурятии продолжается акция «Юбиляр – 2021», в рамках которой чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда. В Мухоршибирском районе республики поздравления принимали две долгожительницы.

Одна из них – Соломанида Патракеевна Иванова – отметила 95-й день рождения. Она родилась 5 сентября 1926 в селе Новый-Заган, в большой крестьянской семье. У родителей росло 8 детей.

- Я была в семье самая старшая, с ранних лет помогала родителям по хозяйству, присматривала за младшими. До войны успела окончить только 4 класса Новозаганской школы, потом, как и многие мои ровесники, сменив ушедших на фронт взрослых, стала работать в колхозе. Я и мои сверстники трудились в поле, на огороде, вкладывая все свои силы, не зная отдыха, – вспоминает сегодня труженица тыла.

И после войны Соломанида Патракеевна продолжила работать в колхозе «Заганский».

- Выезжали в местность Барка, приходилось жить там месяцами: пахали, сеяли, после убирали пшеницу, рожь, затем молотили, и так до глубокой осени, – рассказывает юбиляр.

Затем появились семья, дети. Сейчас Соломанида Патракеевна проживает совместно с сыном. У неё 4 детей, 7 внуков и 8 правнуков.

Ещё один юбилейный день рождения отметила 8 сентября труженица тыла Екатерина Цырендоржиевна Цыбиктарова, проживающая в улусе Нарсата Мухоршибирского района. Ей исполнилось 90 лет.

Екатерина Цырендоржиевна родилась в селе Нижний Сутай в крестьянской семье. Она была единственным ребёнком, когда отец ушёл на фронт. Екатерина помогала матери убирать сено, работать в поле. В 1946-1949 годах училась в Улан-Удэнском медицинском училище, после окончания медучилища была направлена в Усть-Алтачей. До ухода на заслуженный отдых работала фельдшером.

Екатерина Цырендоржиевна в настоящее время проживает с младшей дочерью. В свои 90 лет она помогает воспитывать внуков и правнуков. У Екатерины Цырендоржиевны 7 детей, 16 внуков и 24 правнука.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, согласно порядку награждения к юбилейным дням рождениям участникам Великой Отечественной войны вручается сертификат на единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч руб., труженикам тыла – в размере 5 тысяч рублей. 
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