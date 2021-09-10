В районе Бурятии поздравили двух ветеранов тыла

В Мухоршибирском районе юбилеи отметили две долгожительницы
В Бурятии продолжается акция «Юбиляр – 2021», в рамках которой чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда. В Мухоршибирском районе республики поздравления принимали две долгожительницы.
Одна из них – Соломанида Патракеевна Иванова – отметила 95-й день рождения. Она родилась 5 сентября 1926 в селе Новый-Заган, в большой крестьянской семье. У родителей росло 8 детей.
- Я была в семье самая старшая, с ранних лет помогала родителям по хозяйству, присматривала за младшими. До войны успела окончить только 4 класса Новозаганской школы, потом, как и многие мои ровесники, сменив ушедших на фронт взрослых, стала работать в колхозе. Я и мои сверстники трудились в поле, на огороде, вкладывая все свои силы, не зная отдыха, – вспоминает сегодня труженица тыла.
И после войны Соломанида Патракеевна продолжила работать в колхозе «Заганский».
- Выезжали в местность Барка, приходилось жить там месяцами: пахали, сеяли, после убирали пшеницу, рожь, затем молотили, и так до глубокой осени, – рассказывает юбиляр.
Затем появились семья, дети. Сейчас Соломанида Патракеевна проживает совместно с сыном. У неё 4 детей, 7 внуков и 8 правнуков.
Ещё один юбилейный день рождения отметила 8 сентября труженица тыла Екатерина Цырендоржиевна Цыбиктарова, проживающая в улусе Нарсата Мухоршибирского района. Ей исполнилось 90 лет.
Екатерина Цырендоржиевна родилась в селе Нижний Сутай в крестьянской семье. Она была единственным ребёнком, когда отец ушёл на фронт. Екатерина помогала матери убирать сено, работать в поле. В 1946-1949 годах училась в Улан-Удэнском медицинском училище, после окончания медучилища была направлена в Усть-Алтачей. До ухода на заслуженный отдых работала фельдшером.
Екатерина Цырендоржиевна в настоящее время проживает с младшей дочерью. В свои 90 лет она помогает воспитывать внуков и правнуков. У Екатерины Цырендоржиевны 7 детей, 16 внуков и 24 правнука.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, согласно порядку награждения к юбилейным дням рождениям участникам Великой Отечественной войны вручается сертификат на единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч руб., труженикам тыла – в размере 5 тысяч рублей.
В районе Бурятии поздравили двух ветеранов тыла
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