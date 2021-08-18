В этом году клещи покусали меньше людей, чем в прошлом
По данным на 16 августа, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2588 человек, из них 753 детей. Это 21% ниже аналогичного периода 2020 года, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.
Зафиксировано 23 случая инфекций, передающихся клещами: шесть - клещевого вирусного энцефалита, восемь - клещевого боррелиоза, девять - клещевого риккетсиоза.
В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2500 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 16 августа обработано более 2481 га.
От клещевого вирусного энцефалита привито более 70,1 тысяч человек. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.
Клещи покусали более 2,5 тысяч жителей Бурятии
Общество, Фото:
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