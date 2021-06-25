Житель Бурятии незаконно получал пособие по безработице

Возбуждено уголовное дело



Житель Кижингинского района Бурятии, признанный безработным, незаконно получал пособие по безработице. В соответствии с трудовым договором, он работал разнорабочим в образовательном учреждении, одновременно получая пособие.



После прокурорского вмешательства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».



Проводится расследование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

