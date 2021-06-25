Возбуждено уголовное дело
Житель Кижингинского района Бурятии, признанный безработным, незаконно получал пособие по безработице. В соответствии с трудовым договором, он работал разнорабочим в образовательном учреждении, одновременно получая пособие.
После прокурорского вмешательства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
Проводится расследование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии незаконно получал пособие по безработице
Общество, Фото:
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