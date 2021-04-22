Улан-Удэ присоединится к «Российскому Азимуту»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всероссийские массовые соревнования пройдут в микрорайоне Аршан



В Бурятии согласовано проведение всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2021». Они состоятся 22 мая в Улан-Удэ, на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка».



Также было согласовано проведение республиканского фестиваля, посвящённого Всемирному дню ориентирования (WOD) 2021». В Бурятии он пройдёт с 11 по 25 мая.



Напомним, что 23 апреля в Улан-Удэ, на Верхней Березовке, в детском оздоровительно-образовательном центре «Берёзка» будет проведена тренировка по спортивному ориентированию для детских и юношеских групп «Подснежник - 2021». Юные спортсмены посоревнуются в кросс- классике в заданном направлении. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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