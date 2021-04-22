Всероссийские массовые соревнования пройдут в микрорайоне Аршан
В Бурятии согласовано проведение всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2021». Они состоятся 22 мая в Улан-Удэ, на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка».
Также было согласовано проведение республиканского фестиваля, посвящённого Всемирному дню ориентирования (WOD) 2021». В Бурятии он пройдёт с 11 по 25 мая.
Напомним, что 23 апреля в Улан-Удэ, на Верхней Березовке, в детском оздоровительно-образовательном центре «Берёзка» будет проведена тренировка по спортивному ориентированию для детских и юношеских групп «Подснежник - 2021». Юные спортсмены посоревнуются в кросс- классике в заданном направлении. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ присоединится к «Российскому Азимуту»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В рамках акции нужно было возложить цветы к любому памятнику Ленину
Базарын Ширэндэв был выпускником местного вуза и основателем академии наук Монголии
В конкурсе участвовало около 200 воспитанников 22 детских садов города
Глава Бурятии подчеркнул, что президент ответил в своём послании на актуальные вопросы, принял сильные решения
В ВВО проходит конкурс профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей
После ремонта состоялись ходовые испытания тяжёлого танка «Иосиф Сталин»
Строительство объекта планируется завершить в июле следующего года
Заявки принимаются по 21 мая
Строительная готовность составляет 98%
Контракт на поставку пиломатериалов заключен
В Селенгинском районе проверили 40 единиц мототранспорта
В знак благодарности добровольцам вручили билеты в музей
Настоятель дацана рассказал, что все, кто помогал с ремонтом дацана, создали счастливые семьи
«Байкал-Daily» представляет подборку фотографий Сергея Тарасенко с памятниками и изображениями Ленина разных лет
Наталья Ганькина с медиками проведёт прямой эфир в Instagram