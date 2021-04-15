Итоги мероприятия подведут в июне
В Иркутской области стартовал приём заявок на молодёжный фестиваль национальных культур «Мой народ - Моя гордость». Принять участие в мероприятии могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Фестиваль проводится по номинациям: «Художественное творчество» (изобразительное искусство (живопись, графика на национальные темы); декоративно-прикладное творчество (с использованием национального колорита); резьба по дереву и бересте; чеканка; ювелирные изделия; изделия из меха, кожи, конского волоса; шитьё, вышивка; ковроткачество; гобелен; плетение; национальная кукла; керамика), «Музыкальное творчество», «Хореография» и «Фотоискусство». Материалы и заявки принимаются в центре социальных и информационных услуг для молодёжи в Иркутске с 15 апреля по 25 мая.
Итоги будут подведены в июне и размещены на официальном сайте министерства по молодёжной политике Иркутской области. Победителями фестиваля в каждой номинации станут три участника, материалы которых набрали наибольшее количество баллов. Их наградят дипломами, грамотами и подарочными сертификатами на торжественном гала-концерте. Всем конкурсантам вручат сертификаты участников фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутской области открылся молодёжный фестиваль национальных культур
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