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В Бурятии майор милиции в отставке празднует 70-летие

В Бурятии майор милиции в отставке празднует 70-летие
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Младшие коллеги поздравили пенсионера с юбилеем

Сотрудники ОГИБДД Селенгинского района Бурятии поздравили с юбилеем пенсионера службы Владимира Ильича Антипова. Сегодня майор милиции в отставке, 14 лет прослуживший в местном отделении ГАИ, празднует 70-летие.

Полицейские во главе с начальником районного отдела Госавтоинспекции Сергеем Аюшеевым поздравили юбиляра с праздником, вручили грамоту и презент.

Владимир Ильич вместе с супругой Александрой Павловной, которая, к слову, около 20 лет проработала в следствии Селенгинского ОВД, были рады визиту младших коллег. Юбиляр поделился с гостями воспоминаниями о годах своей службы, о том, как, будучи начальником отделения ГАИ, помогал в становлении молодых сотрудников и добился расширения штата автоинспекторов. Примечательно, что по его стопам пошла дочь: Мария Антипова служит в отделении ДПС ОГИБДД ОМВД России по Селенгинскому району в должности старшего инспектора с 2005 года. Сын супругов Александр также в правоохранительной стезе: он сотрудник одного из исправительных учреждений УФСИН республики.

Полицейские пожелали здоровья и благополучия Владимиру Ильичу, а ветеран поблагодарил их за поздравление и оказанное внимание, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Справка:

Владимир Ильич Антипов родился 24 марта 1951 года в селе Хандала Кабанского района в многодетной семье. В 1969 году он закончил Шергинскую среднюю школу и поступил в Бурятский сельскохозяйственный институт, откуда в 1971 году был призван в армию. Служба молодого человека проходила в ракетных войсках Норильска.

После окончания института Владимир Ильич по распределению был направлен в среднее профессиональное техническое училище №9 г. Кяхта, где два года проработал мастером производственного обучения механиков. В 1979 году трудоустроился в спецкомендатуру №6 г. Гусинооозерска МВД БурАССР и был назначен старшим инспектором по розыску. Спустя три года был переведен на должность старшего госавтоинспектора ГАИ Селенгинского района, затем - инспектора административной практики ГАИ. В 1987 году возглавил созданное отделение ГАИ и за годы службы добился увеличения его штата с 4 до 28 человек, а также необходимого обеспечения отделения автотранспортом. В марте 1996 года ушел на заслуженный отдых.
юбилей
 
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