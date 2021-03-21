Кировскому району Иркутска исполнилось 80 лет

Кировский район – это исторический центр города



В Иркутске отметили 80-летие Кировского района города. Он был образован на основании указа президиума Верховного Совета РСФСР 21 марта 1941 года.



В честь юбилейной даты в музее истории Иркутска открыли выставочную экспозицию, сообщили в пресс-службе администрации города.



– Кировский район – это исторически сложившийся центр города. Он всегда был средоточием административной, культурной, образовательной жизни Иркутска и области. Здесь расположены крупнейшие предприятия – хлебозавод, ИЗТМ, торговые центры. Но главное достояние района – это его жители, – отметил мэр Руслан Болотов.



В перспективе планируется благоустройство набережной реки Ангары и других территорий, сохранение уникальных деревянных домов старого Иркутска. Также планируются работы по разгрузке исторического центра от автомобильных пробок и строительство социальных и жилых объектов.



В числе гостей торжественного мероприятия горожане, которые в разные годы руководили предприятиями, вузами, учреждениями культуры и здравоохранения, возглавляли районный комитет ВЛКСМ. Кроме юбилея Кировского района, в 2021 году также отмечают 75 лет Институту восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии, ныне Иркутский научный центр хирургии и травматологии; 45 лет Иркутскому торговому комплексу, ныне ОАО «Торговый комплекс»; 85 лет ЗАО «Иркутский хлебозавод»; 25 лет музею истории Иркутска имени Сибирякова,



Иркутск состоит из пяти районов: Кировский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Свердловский



