 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 марта

20 марта

19 марта

Популярное

Кировскому району Иркутска исполнилось 80 лет

Кировскому району Иркутска исполнилось 80 лет
Общество,  Фото:администрация Иркутска, admirk.ru
Кировский район – это исторический центр города

В Иркутске отметили 80-летие Кировского района города. Он был образован на основании указа президиума Верховного Совета РСФСР 21 марта 1941 года.

В честь юбилейной даты в музее истории Иркутска открыли выставочную экспозицию, сообщили в пресс-службе администрации города.

– Кировский район – это исторически сложившийся центр города. Он всегда был средоточием административной, культурной, образовательной жизни Иркутска и области. Здесь расположены крупнейшие предприятия – хлебозавод, ИЗТМ, торговые центры. Но главное достояние района – это его жители, – отметил мэр Руслан Болотов.

В перспективе планируется благоустройство набережной реки Ангары и других территорий, сохранение уникальных деревянных домов старого Иркутска. Также планируются работы по разгрузке исторического центра от автомобильных пробок и строительство социальных и жилых объектов.

В числе гостей торжественного мероприятия горожане, которые в разные годы руководили предприятиями, вузами, учреждениями культуры и здравоохранения, возглавляли районный комитет ВЛКСМ. Кроме юбилея Кировского района, в 2021 году также отмечают 75 лет Институту восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии, ныне Иркутский научный центр хирургии и травматологии; 45 лет Иркутскому торговому комплексу, ныне ОАО «Торговый комплекс»; 85 лет ЗАО «Иркутский хлебозавод»; 25 лет музею истории Иркутска имени Сибирякова,

Иркутск состоит из пяти районов: Кировский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Свердловский

юбилей Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Зоозащитники Бурятии решили объединиться
Зоозащитники Бурятии решили объединиться
Общество, 21.03.2021
Волонтёры, спасающие собак, назвали произошедшее историческим событием
Кировскому району Иркутска исполнилось 80 лет
Кировскому району Иркутска исполнилось 80 лет
Общество, 21.03.2021
Кировский район – это исторический центр города
Летом запустят поезд Северобайкальск – Красноярск
Летом запустят поезд Северобайкальск – Красноярск
Общество, 21.03.2021
Поезд будет отправляться из Северобайкальска через день
В Улан-Удэ составили очередные протоколы на пассажиров без масок
В Улан-Удэ составили очередные протоколы на пассажиров без масок
Общество, 21.03.2021
За два дня проверили более десяти автобусов
В Улан-Удэ предложили, как снизить число смертельных ДТП
В Улан-Удэ предложили, как снизить число смертельных ДТП
Общество, 21.03.2021
Эксперт по городскому пространству объяснил, в чём главная причина смертей на дорогах Улан-Удэ
Юные футболистки Бурятии оказались лучше всех в ДФО
Юные футболистки Бурятии оказались лучше всех в ДФО
Общество, 21.03.2021
Отличные результаты показала команда Гусиноозёрска
В Бурятии на исторических объектах появятся двуязычные вывески
В Бурятии на исторических объектах появятся двуязычные вывески
Общество, 21.03.2021
Переводом на бурятский занимается специальная государственная служба языкового перевода

500 военных инженеров в Бурятии вышли на учение
500 военных инженеров в Бурятии вышли на учение
Общество, 21.03.2021
Инженеры навели тяжелый механизированный мост
В Бурятии местами до +9
В Бурятии местами до +9
Общество, 21.03.2021
В республике сохранится тёплая погода
Жителям Улан-Удэ напомнили о пожарной безопасности
Жителям Улан-Удэ напомнили о пожарной безопасности
Общество, 20.03.2021
За два месяца пожары в частном секторе унесли жизни 11 человек 
Жительницу Бурятии не стали строго наказывать за убийство мужа
Жительницу Бурятии не стали строго наказывать за убийство мужа
Общество, 20.03.2021
Женщина зарезала агрессивного супруга, который бил и таскал её за волосы 
На чемпионате России по вольной борьбе в Улан-Удэ дежурили шесть медбригад
На чемпионате России по вольной борьбе в Улан-Удэ дежурили шесть медбригад
Общество, 20.03.2021
За время проведения соревнований за медпомощью обратились 118 раз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^