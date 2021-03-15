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В Бурятии алиментщик не доплатил ребёнку почти полмиллиона

В Бурятии алиментщик не доплатил ребёнку почти полмиллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Жительница Мухоршибирского района Бурятии обратилась в прокуратуру, не согласившись с размером выплат по алиментам.

Установлено, что отец ребёнка длительное время не работал, алименты на содержание несовершеннолетнего сына не оплачивал.

После трудоустройства должника в 2018 году взыскание текущих алиментов и задолженности производились работодателем с заработной платы на основании постановлений судебного пристава-исполнителя о расчёте задолженности.

Однако расчёт произведён без учёта трёхлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа. Это повлекло уменьшение суммы долга на 421 тысячу рублей.

- Прокурор района принёс протест на незаконное постановление о расчёте задолженности, внёс представление руководителю управления Федеральной службы судебных приставов Бурятии, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в пользу ребёнка произведён перерасчёт задолженности по алиментам, виновные должностные лица депремированы.
прокуратура
 
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