В дело вмешалась прокуратура
Жительница Мухоршибирского района Бурятии обратилась в прокуратуру, не согласившись с размером выплат по алиментам.
Установлено, что отец ребёнка длительное время не работал, алименты на содержание несовершеннолетнего сына не оплачивал.
После трудоустройства должника в 2018 году взыскание текущих алиментов и задолженности производились работодателем с заработной платы на основании постановлений судебного пристава-исполнителя о расчёте задолженности.
Однако расчёт произведён без учёта трёхлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа. Это повлекло уменьшение суммы долга на 421 тысячу рублей.
- Прокурор района принёс протест на незаконное постановление о расчёте задолженности, внёс представление руководителю управления Федеральной службы судебных приставов Бурятии, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в пользу ребёнка произведён перерасчёт задолженности по алиментам, виновные должностные лица депремированы.
В Бурятии алиментщик не доплатил ребёнку почти полмиллиона
Общество, Фото:
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