В Бурятии алиментщик не доплатил ребёнку почти полмиллиона

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Жительница Мухоршибирского района Бурятии обратилась в прокуратуру, не согласившись с размером выплат по алиментам.



Установлено, что отец ребёнка длительное время не работал, алименты на содержание несовершеннолетнего сына не оплачивал.



После трудоустройства должника в 2018 году взыскание текущих алиментов и задолженности производились работодателем с заработной платы на основании постановлений судебного пристава-исполнителя о расчёте задолженности.



Однако расчёт произведён без учёта трёхлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа. Это повлекло уменьшение суммы долга на 421 тысячу рублей.



- Прокурор района принёс протест на незаконное постановление о расчёте задолженности, внёс представление руководителю управления Федеральной службы судебных приставов Бурятии, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в пользу ребёнка произведён перерасчёт задолженности по алиментам, виновные должностные лица депремированы.

