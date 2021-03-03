Заявки направят в министерство сельского хозяйства Российской Федерации
В Бурятии 2 марта подведены итоги работы конкурсной комиссии при правительстве республики по отбору проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) для последующего участия в заявочной кампании на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В этом году на республиканский конкурсный отбор было представлено 18 проектов комплексного развития сёл (106 мероприятий) от 12 муниципальным образованиям республики на общую сумму 3,76 млрд рублей.
По итогам было отобрано девять проектов из семи муниципальных образований (Бичурский, Еравнинский, Закаменский, Кабанский, Курумканский, Кяхтинский районы и город Северобайкальск), включающих 56 мероприятий.
- Мероприятия отобранных проектов предусматривают такие направления, как создание, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, включая государственные или муниципальные образовательные, медицинские, физкультурно-спортивные, культурно-досуговые организации и учреждения социального обслуживания, - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Галсан Дареев.
Окончательные результаты определения объёмов финансирования по этому направлению на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы будут подведены по итогам рассмотрения проектов, представленных субъектами федерации, министерством сельского хозяйства России в течении текущего года, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РБ.
В Бурятии отобрали лучшие проекты по благоустройству сёл
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